Менше може бути, більше – ні, – Зеленський про тарифи на тепло й гарячу воду
Тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростуть. Володимир Зеленський наголосив на неможливості встановлювати ціну на газ більшу, ніж 6,99 гривні за кубометр.
Джерело: пресслужба Президента України
Зеленський у своєму черговому відеозверненні розповів про підсумки наради з міськими головами та керівництвом НАК "Нафтогаз України".
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Про ціни на тепло й воду
Глава держави запевнив, що на місцях тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть.
Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою насамперед про звичайних людей, пересічних українців,
– заявив президент.
Він нагадав, що Кабінет Міністрів встановив граничну ціну у 6,99 гривні за 1 кубометр газу для побутових споживачів. "Менше може бути, більше – ні, не може бути", – уточнив глава держави.
Зеленський зазначив, що це стосується всього опалювального сезону. Та додав, що це "кінець планам деяких монополістів".
"Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", – додав глава держави.
Про пропозиції річних тарифів
Він також повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.
Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік,
– сказав президент.
За його словами, люди повинні мати можливість планувати свій бюджет.
Також Зеленський нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки.
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