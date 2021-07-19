Расходы на медицинскую сферу
15 июля текущего года правительство одобрило Бюджетную декларацию до 2024 года, которая является документом среднесрочного бюджетного планирования. Согласно документу правительство планирует направить 549 миллиардов гривен на финансирование медицинской сферы.
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Предполагается, что средства будут направлены на:
- Первичную медицинскую помощь населению, которое заключило декларацию с врачом;
- Амбулаторную и стационарную вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинская помощь с учетом приоритетных услуг состояний;
- Экстренную медицинскую помощь, которая способна обеспечить своевременное, качественное и эффективное реагирование на случаи неотложных состояний;
- Паллиативную медицинскую помощь и медицинскую реабилитацию;
- Реимбурсацию стоимости лекарственных средств количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;
- Закупку вакцин от COVID-19.
Бюджетная декларация – это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022, объясняют в Минфине.
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Другие ключевые моменты Бюджетной декларации
- Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году пройдет на уровне 4,4%, в 2023 году – на 6,1%, в 2024 году – на 5,6%.
- Пенсия у украинцев вырастит до 2024 года на 7%, до 2 403 гривны, которая сейчас составляет лишь 1 854 гривен. Подробнее о том, как будет расти пенсия в 2021 году, читайте в другом нашем материале.
- Курс доллара – планируется, что в 2024 году среднемесячный курс составит 29,2 гривны, а на конец 2024 года – 29,4 гривны. По состоянию на 19 июля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 27,23 гривны.
- ВВП стабильно будет расти, согласно Декларации, и на конец 2024 составит 5%. Напомним, что в 2021 году его рост Минэкономики прогнозирует на уровне 4,1%.
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