Международные Авиалинии Украины вернули пассажирам деньги за отмененные рейсы в связи с COVID-19.

Источник: Интерфакс-Україна

3 февраля 2021 года пресс-служба МАУ сообщила, что компания вернула пассажирам за 10 месяцев около 26,5 миллиона долларов за рейсы которые отменила авиакомпания в связи с пандемией COVID-19.

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МАУ вернули средства

По данным пресс-службы МАУ от 3 февраля 2021 года, авиакомпания оформила возвратов на сумму более 4,5 миллиона долларов в период с декабря 2020 года по январь 2021 года. В период с апреля 2021 года по январь 2021 года компания вернула пассажирам более 26,5 миллиона долларов. Всего за 10 месяцев компания рассмотрела более 101 тысячу обращений пассажиров.

МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов,

– пресс-служба МАУ.

Также авиакомпания отметила, что пассажиры кроме возврата билетов, с целью вернуть средства, могут бесплатно переоформить билет, или получить промокод на сумму стоимости не использованного билета, действует в течение двух лет с момента выписки.

Что известно о МАУ Международные Авиалинии Украины — флагманская авиакомпания и крупнейший авиаперевозчик Украины. Главный офис компании находится в Киеве, хаб — в международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина — Европа, США, Ближний Восток, СНГ, Азия. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" была основана в 1992 году как национальный (базовый) перевозчик нового независимого государства. Учредителями МАУ стала Ассоциация гражданской авиации Украины и самая ирландская лизинговая компания GPA.