MasterCard снижает карточную комиссию с 26 ноября
25 ноября 2021 , 11:58Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Международная платежная система MasterCard снизит комиссию интерчейндж (межбанковскую комиссию) с 26 ноября этого года. Первый этап понижения – до 1,2%.
Снижение комиссии интерчейндж
Согласно меморандуму между НБУ, MasterCard и Visa комиссия должна была снизиться до не более 1,2% с 1 июля этого года, однако состоится только с 26 ноября. Дальнейшее снижение следуєт ожидать в июле 2022 и июле 2023 года.
Обратите внимание Количество безналичных операций выросло в Украине более чем на 30%: данные НБУ
Планируемое снижение касается только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.
Дальнейшие понижения:
- до 1% – с 1 июля 2022 года;
- до 0,9% – с 1 июля 2023 года.
В то же время, для карточных расчетов с продавцами автомобилей и недвижимостью вводится предельное значение в 500 гривен за транзакцию.Важно! Антимонопольный комитет разрешил также с 26 ноября снизить размер межбанковской комиссии платежной системе Visa.
Что такое интерчейнджИнтерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.
Что этому предшествовало: коротко
- 18 мая 2021 года стало известно, что платежные системы Visa и Mastercard снизят размер межбанковской комиссии и будут работать с НБУ над усилением конкуренции на платежном рынке Украины, в рамках соответствующего меморандума.
- Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) сразу раскритиковала план платежных систем и НБУ по снижению комиссии интерчейндж. Поскольку меморандум не учитывает интересы ритейла, а размеры комиссии за интерчейндж превышают европейские ставки в три раза.
- 15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дела против государственных ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Поскольку АМКУ считает, что банки устанавливали завышенные комиссии за услуги эквайринга.
- 20 марта 2021 года НБУ выступил против установления предельного размера межбанковской комиссии. НБУ также отметил в своем официальном заявлении, что размер комиссии интерчейндж должен регулироваться исключительно рыночными методами.