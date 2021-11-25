Снижение комиссии интерчейндж

Согласно меморандуму между НБУ, MasterCard и Visa комиссия должна была снизиться до не более 1,2% с 1 июля этого года, однако состоится только с 26 ноября. Дальнейшее снижение следуєт ожидать в июле 2022 и июле 2023 года.

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Планируемое снижение касается только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.

Дальнейшие понижения:

до 1% – с 1 июля 2022 года;

до 0,9% – с 1 июля 2023 года.

В то же время, для карточных расчетов с продавцами автомобилей и недвижимостью вводится предельное значение в 500 гривен за транзакцию. Важно! Антимонопольный комитет разрешил также с 26 ноября снизить размер межбанковской комиссии платежной системе Visa.

Что такое интерчейндж Интерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.