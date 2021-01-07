Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск наконец стал самым богатым человеком мира. Маск длительное время был на второй строчке рейтинга богачей и вот только сейчас ему удалось обогнать владельца Amazon Джеффа Безоса и получить первое место.

По состоянию на 7 января состояния Илона Маска выросли до 188,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Занять первое место в рейтинге Маску помогло подорожание акций Tesla. Благодаря этому он обошел Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.

Как менялись состояние Маска

За последний год состояния Илона Маска выросли на 150 миллиардов долларов. Это и неудивительно, ведь акции Tesla за 2020 год выросли на рекордные 743%. Bloomberg предполагает, что это – самое стремительное обогащение человека в истории.

Что об этом говорит сам Илон Маск

Миллиардер отреагировал на свое лидерство в твиттере. Правда, сделал он это очень лаконично, написав: "Так странно". И потом добавил: "Что ж, возвращаемся к работе".

.@elonmusk is now the richest person in the world at $190 billion. — Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) January 7, 2021

Сам Маск неоднократно заявлял, что его мало интересуют материальные вещи, и кроме акций Tesla и SpaceX у него немного других активов. 49-летний инженер, который родился в Южной Африке, называет своей главной мечтой и назначением его активов – ускорить превращение человечества в космическую цивилизацию.

Что известно про Илона Маска: интересные факты

Илон Маск провел детство в Южной Африке. Его отец был инженером, а мать – моделью. Семья не имела больших финансовых доходов.

Еще в детстве Илон Маск много читал о космосе и изобретениях. Однако не пользовался популярностью среди сверстников, а потому нередко получал от них на орехи.

Поразительно, но в совсем юном возрасте Илон создал свою первую игру с инопланетянами и затем продал ее за 500 долларов.

Впоследствии Илон Маск переехал в Канаду, где начал работать уборщиком. Тогда будущий миллиардер зарабатывал лишь 18 долларов в час.

По-настоящему большие деньги Маск получил, когда создал электронную платежную систему.

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