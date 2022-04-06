В марте золотовалютные резервы Украины выросли на 2%

За март международные резервы Украины выросли на 2% и по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 28 107,5 миллиона долларов.

В НБУ отметили, что всего за месяц украинские золотовалютные резервы выросли на 569,6 миллиона долларов. Отмечается, что увеличение произошло прежде всего благодаря финансированию от международных партнеров и платежам по обслуживанию государственного долга.

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Какую помощь получила Украина в марте

1 миллиард долларов Украина получила от Международного валютного фонда;

639 миллионов евро – от Европейского инвестиционного банка;

588 миллионов евро – от Европейского союза;

111 миллионов долларов и 312 миллионов евро – от Всемирного банка.

Что еще влияло на золотовалютные резервы Украины

Операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 миллиона долларов. Кроме того, в марте Национальный банк и правительство Украины оплатили 680 миллионов долларов МВФ.

Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке 2 476 миллионов долларов США и выкупил 748 миллионов долларов США.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

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