В марте золотовалютные резервы Украины выросли на 2%
Источник:Национальный банк Украины
За март международные резервы Украины выросли на 2% и по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 28 107,5 миллиона долларов.
В НБУ отметили, что всего за месяц украинские золотовалютные резервы выросли на 569,6 миллиона долларов. Отмечается, что увеличение произошло прежде всего благодаря финансированию от международных партнеров и платежам по обслуживанию государственного долга.
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Какую помощь получила Украина в марте
- 1 миллиард долларов Украина получила от Международного валютного фонда;
- 639 миллионов евро – от Европейского инвестиционного банка;
- 588 миллионов евро – от Европейского союза;
- 111 миллионов долларов и 312 миллионов евро – от Всемирного банка.
Что еще влияло на золотовалютные резервы Украины
Операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 миллиона долларов. Кроме того, в марте Национальный банк и правительство Украины оплатили 680 миллионов долларов МВФ.
Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке 2 476 миллионов долларов США и выкупил 748 миллионов долларов США.
Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.
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