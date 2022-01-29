В марте украинцам проиндексируют пенсии: минималка превысит 2 тысячи гривен
29 января 2022 , 21:36Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Денис Шмыгаль заявил, что в Украине вследствие индексации увеличится размер пенсий. По его словам, роста стоит ожидать уже весной 2022 года.
Премьер-министр отметил, что, по планам украинского правительства, повышение планируется с 1 марта. Об этом он сообщил после последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.
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Следовательно, после индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно задумке Кабинета министров, составит 100 гривен.
Больше о планах правительства
В то же время в украинском правительстве планируют:
- повысить минимальную пенсию для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен;
- установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2 100 гривен;
- повысить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен;
- установить ежемесячную доплату в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года).
Пенсия в Украине в 2022 году
- С 1 июля 2022 года минимальная пенсия, прикрепленная к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, составит 2 027 гривен. В декабре сумма вырастет до 2 093 гривен.
- В течение следующего года в Украине будет 5 этапов повышения пенсий, в частности будут доплачивать лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и пенсионерам от 75 лет.