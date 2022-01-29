Премьер-министр отметил, что, по планам украинского правительства, повышение планируется с 1 марта. Об этом он сообщил после последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Следовательно, после индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно задумке Кабинета министров, составит 100 гривен.

Больше о планах правительства

В то же время в украинском правительстве планируют:

повысить минимальную пенсию для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен;

установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2 100 гривен;

повысить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен;

установить ежемесячную доплату в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года).

Обратите внимание! С 1 декабря 2021 года средняя пенсия в Украине выросла до 3 980 гривен. Она превысила фактический прожиточный минимум на 257 гривен.

Пенсия в Украине в 2022 году