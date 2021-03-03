Весна для газохранилищ в Украине начинается с рекордными запасами. По состоянию на 1 марта там хранится более 18 миллиардов кубических метров природного газа.

Этот показатель не только на 13% превышает уровень того же периода в 2020 году. А также является самым высоким уровнем наполнения, начиная с 2011 года.

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Активный отбор газа в феврале

Как пояснил и. о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, февраль в 2021 году стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа.

Показатель за этот месяц стал самым высоким за предыдущие 8 лет.

Ему удалось достичь отметки аж в 2,9 миллиарда кубических метров газа.

кубических метров газа. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

На протяжении 6 – 21 февраля из хранилищ отбирали более 100 миллионов кубометров газа ежесуточно.



Запасы природного газа в Украине / инфографика "Нафтогаза"

Стоит заметить, что все вышеупомянутые показатели – без учета запасов Вергунского подземного хранилища газа, которое расположено на территории оккупированной Донецкой области.

Справка. В то же время в течение зимы 2020 – 2021 годы в Украине наблюдалась критическая ситуация на складах ТЭС. Запасы угля там были на 43% меньше минимальной нормы.