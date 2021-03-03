После мощных морозов: в украинских газохранилищах – рекордные запасы
Весна для газохранилищ в Украине начинается с рекордными запасами. По состоянию на 1 марта там хранится более 18 миллиардов кубических метров природного газа.
Источник:"Укртрансгаз"
Этот показатель не только на 13% превышает уровень того же периода в 2020 году. А также является самым высоким уровнем наполнения, начиная с 2011 года.
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Активный отбор газа в феврале
Как пояснил и. о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, февраль в 2021 году стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа.
- Показатель за этот месяц стал самым высоким за предыдущие 8 лет.
- Ему удалось достичь отметки аж в 2,9 миллиарда кубических метров газа.
- Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.
- На протяжении 6 – 21 февраля из хранилищ отбирали более 100 миллионов кубометров газа ежесуточно.
Запасы природного газа в Украине / инфографика "Нафтогаза"
Стоит заметить, что все вышеупомянутые показатели – без учета запасов Вергунского подземного хранилища газа, которое расположено на территории оккупированной Донецкой области.
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