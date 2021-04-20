Препятствие чувствовал со стороны КСУ – Марченко о трудностях в переговорах с МВФ
Сергей Марченко заявил, что есть люди, которые мешают переговорам с Международным валютным фондом. По его словам, трудности создавали в Конституционном суде.
Источник:LB.ua
Глава Минфина отметил, что говорится об одном большом препятствии, создавшем проблемы, которых на момент его прихода в Министерство финансов не было. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
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Эти проблемы мы сейчас пытаемся решить. Я даже не знаю, называть это помехой или заговором, каким-то влиянием третьих лиц. У нас все, что сейчас есть – следствие "препятствий", которые возникали в течение предыдущих периодов,
– сказал экономист.
Сергей Марченко подчеркнул, что может сказать одно: "Помощников нет. И это объективно".
Сотрудничество Украины с МВФ: кратко
- МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины. Наше государство должно получить около 5 миллиардов долларов. Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу.
- По соглашению еще в прошлом году должны были состояться 3 пересмотра программы и 2 транша, каждый стоит 700 миллионов долларов. Этого не произошло.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине, но в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе пока Украина не выполнит условия.
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