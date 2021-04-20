Сергей Марченко заявил, что есть люди, которые мешают переговорам с Международным валютным фондом. По его словам, трудности создавали в Конституционном суде.

Глава Минфина отметил, что говорится об одном большом препятствии, создавшем проблемы, которых на момент его прихода в Министерство финансов не было. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

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Эти проблемы мы сейчас пытаемся решить. Я даже не знаю, называть это помехой или заговором, каким-то влиянием третьих лиц. У нас все, что сейчас есть – следствие "препятствий", которые возникали в течение предыдущих периодов,

– сказал экономист.

Сергей Марченко подчеркнул, что может сказать одно: "Помощников нет. И это объективно".

Обратите внимание! Министр финансов рассказал, что Украина ожидает поступления нового транша от МВФ еще в 2021 году. Это, по его прогнозу, может произойти уже в сентябре.

Сотрудничество Украины с МВФ: кратко