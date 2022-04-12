Марченко призвал Запад предоставить Украине десятки миллиардов долларов финансовой помощи

Из-за вторжения России в Украину в бюджете страны возник сильный дефицит. Сергей Марченко призвал западные страны предоставить нам десятки миллиардов долларов, чтобы покрыть его.

Это вопрос нашего выживания, – Марченко

В марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на 2,7 миллиарда долларов. Об этом Министр финансов сообщил в интервью.

Интересно Украина продала военные облигации более чем на 30 миллиардов гривен

Ожидается, что в апреле и мае разрыв увеличится до 5 – 7 миллиардов в месяц.

Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом плохом (финансовом – 24 канал) состоянии. Это вопрос выживания нашей страны. Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, чтобы выиграли эту войну, помогите нам,

– сказал Марченко.

Последствия войны для экономики

Инфраструктурные расходы из-за войны сейчас оцениваются в 270 миллиардов долларов;

30% украинских предприятий приостановили работу;

45% предприятий работают частично;

экспорт сократился вдвое в период с февраля по март;

импорт упал более чем на две трети.

По данным Киевской школы экономики, общие экономические потери от войны составляют 600 миллиардов долларов.

Правительство сократило расходы из бюджета на 6 миллиардов долларов, однако Марченко отметил, что этого недостаточно. Дефицит госбюджета в 2022 году, прогнозируемый на уровне 3,5% ВВП до вторжения России, будет "многократно" увеличиваться в зависимости от продолжительности войны.

Чтобы избежать дефолта или реструктуризации, Украина продолжит осуществлять платежи по госдолгу.

Многие политики советуют нам говорить о реструктуризации, но это не наша политика,

– пояснил министр.

Сейчас правительство ведет переговоры с США, чтобы обеспечить гарантии, разрешающие выпускать суверенные облигации под низкие процентные ставки.