"Приватбанк" перед приватизацией могут разделить, – министр финансов Марченко

Сергей Марченко заявил, что "Приватбанк" в перспективе могут приватизировать. По его словам, для этого рассматривают варианты разделения банка.

Министр финансов отметил, что пока продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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"Приватбанк" потенциально – да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение,

– сказал глава Минфина.

Сергей Марченко отметил, что именно поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. По его словам, они "пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения".

Министр добавил: "Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно".

Украина продает "Приватбанк": коротко

Сейчас государство владеет 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком". В то же время Украина хочет уменьшить свою долю в банковской системе с 55% до 25%.

По состоянию на 2021 год 20% украинского банковского рынка принадлежит "Приватбанку". В Национальном банке убеждены, что он заинтересует самых престижных международных инвесторов.

Украина национализировала "Приватбанк" еще в 2016 году. Тогда государству пришлось осуществить докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

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