"Приватбанк" перед приватизацией могут разделить, – министр финансов Марченко

Сергей Марченко заявил, что "Приватбанк" в перспективе могут приватизировать. По его словам, для этого рассматривают варианты разделения банка.
Министр финансов отметил, что пока продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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"Приватбанк" потенциально – да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение,
– сказал глава Минфина.
Сергей Марченко отметил, что именно поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. По его словам, они "пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения".
Министр добавил: "Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно".Обратите внимание! Украина национализировала "Приватбанк" еще в 2016 году. Тогда государству пришлось осуществить докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
Украина продает "Приватбанк": коротко
- Сейчас государство владеет 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком". В то же время Украина хочет уменьшить свою долю в банковской системе с 55% до 25%.
- По состоянию на 2021 год 20% украинского банковского рынка принадлежит "Приватбанку". В Национальном банке убеждены, что он заинтересует самых престижных международных инвесторов.
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