Марченко пояснил, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФ

Украина уже в ноябре 2021 года может получить новый транш от Международного валютного фонда. Для правильной траты финансов государство должно все же дождаться получения 700 миллионов долларов.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, Украина должна выполнить достаточную работу для транша.

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Как использовать деньги

"Единственный способ использования (денег МВФ – 24 канал) – это финансирование дефицита бюджета", – подчеркнул Марченко.

Дефицит украинского бюджета в 2021 году составляет 5,5% ВВП.

По мнению министра финансов, за последние 10 месяцев Украине удалось меньше заимствовать. Однако до конца 2021 года государству нужно выполнить план по заимствованиям.

Это позволит частично выполнить план по заимствованиям, а также позволяет получить макрофинансовую помощь Евросоюза,

– заметил Марченко.

Земельная реформа поможет финансированию

Министр финансов надеется, что парламентарии будут поддерживать законопроект, который касается земельной реформы. Именно тогда Украина сможет получить деньги Всемирного банка.

"Это позволит нам полностью закрыть часть источника финансирования бюджетом", – сообщил Марченко.

Получит ли Украина повторные транши

Марченко отметил, что Министерство финансов считает возможным получить еще один пересмотр программы МВФ. Более того, и до завершения программы снова получить повторный просмотр.

"Мы хотим в рамках программы полностью получить сумму денег, которая была зарезервирована. Это более 5 миллиардов специальных трансзаимствований", – отметил министр финансов.

Министр финансов о транше МВФ: смотрите видео

По словам Марченко, Украина планирует выполнить все нужные условия и настроена на конструктивное сотрудничество. "У нас нет задач, которые мы не способны выполнить", – подытожил он.

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