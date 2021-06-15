Это возможность, – Марченко объяснил, что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией

Парламент предусмотрел для украинцев налоговую амнистию. В то же время Сергей Марченко объяснил, что будет с теми, кто не воспользуется соответствующей возможностью и продолжит скрывать доходы.

Об этом министр финансов Украины рассказал в программе "Первые лица". По его словам, только после проведения инициативы по налоговой амнистии могут возникнуть вопросы.

К теме Это вообще не про олигархов, – Фурса назвал последствия налоговой амнистии

"Там нет наказаний, это возможность, это добровольный способ", – сказал глава Министерства финансов Украины.

Сергей Марченко разъяснил, что через какое-то время соответствующие лица просто не смогут воспользоваться деньгами.

"Если, условно говоря, в какой-то период вы захотите купить дом или недвижимость, бизнес, офис, а у вас средств нет легальных – то к вам могут быть вопросы: почему и каким образом вы получили эти средства. Не сейчас, но после проведения налоговой амнистии такие вопросы могут быть заданы", – сказал Марченко.

Введение косвенных методов оценки

Он сказал, что по инициативе его позиция как министра финансов может отличаться от позиции власти в целом. Марченко считает, что налоговая амнистия должна сопровождаться введением косвенных методов оценки домохозяйств, доходов и расходов домохозяйств.

После налоговой амнистии, условно говоря, если будет приобретено какое-то имущество, источников происхождения которого не установлено или к которому могут быть вопросы – налоговые службы, органы должны задавать вопросы,

– сказал министр финансов.

То есть это позволит провести один раз амнистию и дальше будет так называемое наказание для тех, кто скрыл или скрывает свои доходы, сказал глава Министерства финансов Украины.

Обратите внимание Это не касается коррупционных схем, – Марченко о налоговой амнистии

"То есть будет точка и после этой точки будут действовать косвенные методы. Кстати, на этом настаивает МВФ, они считают что налоговая амнистия должна быть эффективной только тогда и в таком случае, когда после этого вводятся косвенные методы", – отметил Сергей Марченко.

Налоговая амнистия в Украине: коротко