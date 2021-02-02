Дефицит бюджета на 2021 год составил почти 247 миллиардов гривен и составляет 5,5% ВВП. Однако министр финансов Сергей Марченко убеждает, что есть пути, как его профинансировать.

Источник: 24 канал

В интервью глава Минфина заявил, транш Международного валютного фонда в марте – апреле облегчит ситуацию. Если он будет позже, это не проблема.

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"На зарплаты и пенсии средств хватит. Есть механизм, как профинансировать дефицит бюджета, мы над этим работаем... Пиковые выплаты у нас в сентябре, и конечно, хочется к этому времени получить транш и ясность", – сказал Марченко.

Справка. В 2021 году Украина должна получить 2 транша МВФ по 700 миллионов долларов.

Как Минфин будет финансировать дефицит бюджета

По его словам, включать станок для печатания денег – не будут. Нацбанк сегодня минимально склонен помогать Минфину финансировать дефицит бюджета.

"До декабря мы должны были найти финансирование на более чем 200 миллиардов гривен. Мы самостоятельно искали способы, как это решить. Переход на резидентов, наши размещения евробондов, бридж-финансирование позволили этот вопрос закрыть. Нацбанк достаточно жесткий и своих позиции, как независимый регулятор, придерживается достаточно четко", – отметил он.



Госбюджет-2021 / инфографика 24 канала