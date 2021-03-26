Вопрос готовности украинцев к накопительной пенсионной системе давно назрел. В министерстве финансов Украины активно приобщились к этому процессу.

Есть созданная рабочая группа, куда входят различные эксперты, в том числе и специалисты Всемирного банка. Об этом в интервью "Перекрестный допрос" рассказал глава министерства Сергей Марченко.

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По его словам, основная задача – продемонстрировать модель, которая:

будет сбалансированной;

позволит создать накопительный рынок.

"Вместе с тем мы должны не загнать дефицит пенсионного фонда до заоблачных величин и найти компенсатора. Потому что министерство финансов, прежде всего, занимается деньгами. Это не может быть история о популизме", – сказал Марченко.

У меня личная мотивация для создания накопительной пенсии. В прочих равных условиях, учитывая демографическую ситуацию, и то, сколько пенсионеров моего возраста и работающих рабочих, то я очень сомневаюсь, что смогу рассчитывать на солидарную, достойную пенсию,

– отметил министр.

Поэтому Марченко максимально мотивирован создать условия для соответствующей системы.

Накопительная пенсия укрепит доверие украинцев

В Украине, как сказал министр, нужно создать те условия, где граждане будут доверять власти и государственной политике: "Если мы введем накопительную систему, то (украинцы – 24 канал) будут доверять тем органам или учреждениям, которые будут администрировать эти деньги".

Кстати говоря! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пенсионную накопительную систему удастся запустить уже в 2021 году.

Нужно вкладывать деньги в защищенные инструменты

Он также отметил, что на начальном этапе желательно вкладывать деньги в защищенные инструменты. Это, прежде всего, облигации государственного займа. "Нет других придуманных сценариев", – добавил Марченко.

Что такое накопительная пенсия? Это переходный этап, во время которого лица, кроме солидарной пенсии, будут получать вторую пенсию – накопительную. В частности часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий Пенсионный фонд.

Полный выпуск интервью с Сергеем Марченко: смотрите видео