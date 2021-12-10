Манипулятивные заявления, – Сергей Марченко о похищенных коррупционерами 40 миллиардах гривен

Рупоры олигархов скандируют лозунги о том, что в Украине ежегодно разворовывают 40 миллиардов долларов из государственного бюджета. Цель таких заявлений – показать миру, что нужно менять власть.

Такое мнение озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он подчеркнул, что в этом плане у олигархических телеканалов большой запас призывов.

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"Эти манипулятивные заявления должны показать, что страна коррумпирована, ей не нужно доверять, потому что все чиновники – коррупционеры", – пояснил Марченко.

Астрономическая сумма

По словам главы Минфина, к таким заявлениям следует относиться осторожно. Мол, даже если у налоговой или на таможне есть коррупция, нужно учитывать ее масштабы.

Условно говоря, когда речь идет о миллиарде – это одно дело, а когда о 40 миллиардах долларов – другое дело, это астрономическая сумма,

– подчеркнул Марченко.

Министр отметил, если бы о таких цифрах говорили в целом о фискальном блоке, то можно было бы предположить неналог 20 – 30 миллиардов гривен. Эти деньги можно взыскать после должной работы по администрированию.

"Это колоссальная работа. Пока эти деньги не появились, все истории о 40 – 50 миллиардах – это мифы", – отметил Марченко.

По информации Минфина, расходы госбюджета Украины составляют 1,5 триллиона гривен. В то же время доходов немного меньше – более 1,3 триллиона гривен.

Главный финансист страны предложил хотя бы частично легализовать упомянутую сумму денег, которой якобы владеют украинские коррупционеры. Поскольку в Украине нет уникального источника дохода, а только ВВП.

Марченко добавил, что для увеличения доходов в госбюджет нужно не только бороться с коррупцией, но и платить налоги. Вместо того чтобы обращать внимание на астрономические цифры.

Налоговое законодательство в Украине: последние новости

В Верховной Раде был принят "ресурсный" законопроект 5600, который в частности касается налогообложения овощей, выращенных на земельном участке. Нардепы уверяют, что он не касается рядовых украинцев.

Кроме того, народные депутаты увеличили единый налог для птицефабрик, а птицеводство вообще исключили из упрощенной системы налогообложения.

В Украине также повысили размер ренты на добычу железной руды.

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