Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма кредита выросла вдвое – до 400 тысяч евро.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 24 февраля. Согласно ему, новая сумма устанавливается на период карантина и в течение 6 месяцев после его отмены.

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Новая максимальная сумма кредита по программе "5-7-9"

В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время из-за распространения COVID-19 и введения ограничений осуществления хозяйственной деятельности во время карантина субъекты микро- и малого, а также среднего предпринимательства могут иметь определенные проблемы:

потерю рынков сбыта из-за запрета или уменьшения платежеспособности потребителей;

необходимость содержания персонала на период вынужденного простоя;

необходимость сохранения основных средств в рабочем состоянии для восстановления деятельности после окончания карантина;

необходимость выполнения текущих обязательств и постоянных затрат.

В соответствии с этим, максимальную сумму кредита по программе "5-7-9" увеличили в 2 раза. Теперь она составляет 400 тысяч евро, ранее было 200 тысяч.

Интересно! По состоянию на начало января 2021 года от начала действия программы "Доступные кредиты "5-7-9%" уполномоченные банки выдали 7 575 займов. Их общая сумма составляет 17,4 миллиарда гривен.