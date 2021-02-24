Максимальную сумму кредита по программе "5-7-9" увеличили в 2 раза
Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма кредита выросла вдвое – до 400 тысяч евро.
Источник:24 канал
Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 24 февраля. Согласно ему, новая сумма устанавливается на период карантина и в течение 6 месяцев после его отмены.
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Новая максимальная сумма кредита по программе "5-7-9"
В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время из-за распространения COVID-19 и введения ограничений осуществления хозяйственной деятельности во время карантина субъекты микро- и малого, а также среднего предпринимательства могут иметь определенные проблемы:
- потерю рынков сбыта из-за запрета или уменьшения платежеспособности потребителей;
- необходимость содержания персонала на период вынужденного простоя;
- необходимость сохранения основных средств в рабочем состоянии для восстановления деятельности после окончания карантина;
- необходимость выполнения текущих обязательств и постоянных затрат.
В соответствии с этим, максимальную сумму кредита по программе "5-7-9" увеличили в 2 раза. Теперь она составляет 400 тысяч евро, ранее было 200 тысяч.
Что известно о программе "Доступные кредиты "5-7-9%"?
Ранее ее инициировал Владимир Зеленский с целью поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий. Предоставление ставок 5%, 7% или 9% по кредитам зависит от срока деятельности бизнеса, а также от его размера. Ставка снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, однако не более чем до 5% годовых.
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