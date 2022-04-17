Макрон обещает, что Франция станет "первой большой страной, которая откажется от нефти и газа"

Эммануэль Макрон хочет снизить зависимость Франции от традиционных энергоносителей. Он обещает заняться этим, если граждане во второй раз изберут его президентом.

В первом туре выборов действующий французский лидер получил поддержку 27,6% избирателей. Он сразится за победу с Марин Ле Пен – ей отдали более 23,41% голосов.

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Что планирует Макрон в случае победы

Макрон пообещал, что сделает Францию ​​"первым большим государством", которое прекратит использовать нефть, уголь и газ. Об этом он говорил не в контексте отказа от российских энергоресурсов, а в целом – от традиционных источников энергии. Издание пишет, что эти слова адресованы, в частности, молодым избирателям, а также тем, кто беспокоится об экологии.

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