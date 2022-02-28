Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает, – Марченко
Источник:фейсбук Сергея Марченко
В Министерстве финансов заверили, что все нужды государства сейчас обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, ведь сейчас Министерство финансов, Казначейство, Налоговая, НБУ, Таможня и Аудит служба работают в режиме военного времени: круглосуточно без выходных.
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Все платежи производятся. Уверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты,
– подчеркнул Марченко.
Напомним, в Минфине заверили, что денег на армию сейчас достаточно. Украина и иностранцы продолжают активно поддерживать армию финансово. Для этого можно прислать ковидную тысячу на счет Нацбанка по ссылке или отправить собственные средства на счет UA843000010000000047330992708.
Министерство финансов планирует привлечь международную поддержку
- Готовится выпуск военных облигаций.
- Ведутся переговоры с Всемирным Банком, США и МВФ о скорой программе поддержки. МВФ готов предоставить Украине около 1,4 миллиарда долларов.
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