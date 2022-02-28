Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, ведь сейчас Министерство финансов, Казначейство, Налоговая, НБУ, Таможня и Аудит служба работают в режиме военного времени: круглосуточно без выходных.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Все платежи производятся. Уверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты,

– подчеркнул Марченко.

Напомним, в Минфине заверили, что денег на армию сейчас достаточно. Украина и иностранцы продолжают активно поддерживать армию финансово. Для этого можно прислать ковидную тысячу на счет Нацбанка по ссылке или отправить собственные средства на счет UA843000010000000047330992708.

Министерство финансов планирует привлечь международную поддержку

Готовится выпуск военных облигаций.

Ведутся переговоры с Всемирным Банком, США и МВФ о скорой программе поддержки. МВФ готов предоставить Украине около 1,4 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.