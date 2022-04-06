С мая могут сократить социальные выплаты из-за недовыполнения бюджета

Во втором квартале этого года прогнозируется существенное недовыполнение бюджета Украины. Это может привести к сокращению социальных выплат

Последствия дефицита бюджета

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совещании с президентом Украины. По его словам, дефицит в бюджете возник из-за нападения России на Украину.

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В первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Во втором квартале ожидается существенное недовыполнение бюджета,

– сказал Шмигаль.

Если ситуация будет иметь негативное развитие, в правительстве рассматривается временное сокращение отдельных социальных расходов с мая.

Пути наполнения бюджета

На совещании обсудили возможные источники в бюджет. В частности, рассматривают донорскую помощь и заимствование МВФ.

"Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.

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