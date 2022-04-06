Последствия дефицита бюджета
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совещании с президентом Украины. По его словам, дефицит в бюджете возник из-за нападения России на Украину.
Читайте также Есть три источника, с помощью которых восстановится украинская экономика: подробности от Шмыгаля
В первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Во втором квартале ожидается существенное недовыполнение бюджета,
– сказал Шмигаль.
Если ситуация будет иметь негативное развитие, в правительстве рассматривается временное сокращение отдельных социальных расходов с мая.
Пути наполнения бюджета
На совещании обсудили возможные источники в бюджет. В частности, рассматривают донорскую помощь и заимствование МВФ.
"Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.
Вас может заинтересовать – Сколько можно заработать на российской технике: смотрите видео