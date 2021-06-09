"Рекордсменами" стали фрукты: в мае в Украине резко ускорилась инфляция

9 июня 2021 , 16:47
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Источник:

Государственная служба статистики

В мае потребительские цены в Украине выросли на 1,3% (по сравнению с апрелем). В целом с начала 2021 года рост цен составляет 6,1%.

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с маем 2020 года инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле этот показатель составлял еще 8,4%.

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В мае 2021 года продукты подорожали на 1,8%.

Какие продукты больше всего подорожали

  • Фрукты – 14,5%;
  • подсолнечное масло – на 6,8%;
  • мясо и мясные продукты – на 1,8%.
Обратите внимание! Тем временем куриные яйца подешевели на 17,5%.

Что еще подорожало

  • Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,7%;
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 3,9%;
  • предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,5%;
  • услуги здравоохранения – на 0,5%;
  • транспорт – на 0,7%;
  • услуги связи – на 2,2%;
  • отдых и культура – на 0,8%;
  • образование – на 0,2%.
Актуально! Исследования ООН свидетельствуют, что за последние 10 лет цены на продукты рекордно выросли.
Автор: Мар'яна Бекало