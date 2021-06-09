По данным Государственной службы статистики, по сравнению с маем 2020 года инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле этот показатель составлял еще 8,4%.
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В мае 2021 года продукты подорожали на 1,8%.
Какие продукты больше всего подорожали
- Фрукты – 14,5%;
- подсолнечное масло – на 6,8%;
- мясо и мясные продукты – на 1,8%.
Что еще подорожало
- Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,7%;
- жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 3,9%;
- предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,5%;
- услуги здравоохранения – на 0,5%;
- транспорт – на 0,7%;
- услуги связи – на 2,2%;
- отдых и культура – на 0,8%;
- образование – на 0,2%.