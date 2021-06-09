По данным Государственной службы статистики, по сравнению с маем 2020 года инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле этот показатель составлял еще 8,4%.

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В мае 2021 года продукты подорожали на 1,8%.

Какие продукты больше всего подорожали

Фрукты – 14,5%;

подсолнечное масло – на 6,8%;

мясо и мясные продукты – на 1,8%.

Обратите внимание! Тем временем куриные яйца подешевели на 17,5%.

Что еще подорожало

Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,7%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 3,9%;

предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,5%;

услуги здравоохранения – на 0,5%;

транспорт – на 0,7%;

услуги связи – на 2,2%;

отдых и культура – на 0,8%;

образование – на 0,2%.

Актуально! Исследования ООН свидетельствуют, что за последние 10 лет цены на продукты рекордно выросли.