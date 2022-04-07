"Лукойл" останавливает свои заводы в России из-за избытка нефтепродуктов
7 апреля 2022 , 08:37Читати новину українською
"Лукойл" останавливает заводы в России, производящие мазуту. Причина состоит в избытке нефтепродуктов.
Из-за снижения поставок за границу у компании возник избыток мазута. Пока неизвестно, когда возобновят производство, пишут российские СМИ.
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Хранилища заполнены
В компании отметили, что в переработке произошло резкое понижение объемов отгрузки мазута. Потому и в хранилищах возник избыток.
Заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке заводов и снижению производства топлива. Переизбыток хотят перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.
Что известно о "Лукойле"
- Компания владеет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в России.
- "Лукойл" – это второй после "Роснефти" крупнейший нефтепереработчик в России.
- В 2021 году компания переработала около 43 миллионов тонн нефти.