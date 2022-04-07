"Лукойл" останавливает свои заводы в России из-за избытка нефтепродуктов

"Лукойл" останавливает заводы в России, производящие мазуту. Причина состоит в избытке нефтепродуктов.

Из-за снижения поставок за границу у компании возник избыток мазута. Пока неизвестно, когда возобновят производство, пишут российские СМИ.

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Хранилища заполнены

В компании отметили, что в переработке произошло резкое понижение объемов отгрузки мазута. Потому и в хранилищах возник избыток.

Заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке заводов и снижению производства топлива. Переизбыток хотят перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.

Что известно о "Лукойле"