Беларусь продолжит поставлять бензин на внешние рынки в запланированных объемах. Этот вопрос белорусские власти еще раньше обсудили с российской стороной.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что этот вопрос "серьезно проработали" с российским правительством.

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Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что никаких вопросов с поставками нефти не будет.

Что касается поставок нефти для НПЗ Беларуси, никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок,

– отметил Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

Что этому предшествовало

В последние дни ряд экспертов высказывали опасения, что Беларусь может существенно сократить поставки бензина А-95. Но в Министерстве экономики уже заявили, что возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий.