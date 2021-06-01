Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что этот вопрос "серьезно проработали" с российским правительством.

Важно В июне Украина получит от Беларуси лишь пятую часть месячной нормы бензина

Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что никаких вопросов с поставками нефти не будет.

Что касается поставок нефти для НПЗ Беларуси, никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок,

– отметил Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

Что этому предшествовало

В последние дни ряд экспертов высказывали опасения, что Беларусь может существенно сократить поставки бензина А-95. Но в Министерстве экономики уже заявили, что возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий.

Обратите внимание! На днях в Украине стабилизировались розничные цены на бензин и дизельное топливо. Средние цены на бензин А-92 составляют 28,17 гривны за литр, на бензин А-95 – 28,93 гривны за литр, на дизельное топливо – 27,35 грн за литр, на автомобильный газ – 15,71 гривны за литр.