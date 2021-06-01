Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что этот вопрос "серьезно проработали" с российским правительством.
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Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что никаких вопросов с поставками нефти не будет.
Что касается поставок нефти для НПЗ Беларуси, никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок,
– отметил Лукашенко.
Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.
Что этому предшествовало
В последние дни ряд экспертов высказывали опасения, что Беларусь может существенно сократить поставки бензина А-95. Но в Министерстве экономики уже заявили, что возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий.