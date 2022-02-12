Лукашенко: что будет делать Украина без белорусских нефтепродуктов

Отказавшись от белорусских нефтепродуктов, Украина может оказаться в ситуации внутренней монополии. Речь идет о едином крупном нефтеперерабатывающем заводе, которым руководит группа "Приват".

Импорт нефтепродуктов в Украину

Татьяна Острикова в эксклюзивном блоге на 24 канале рассказала, что в случае остановки украинского импорта из Белоруссии по позиции 2710, стране следует посмотреть у кого еще она закупает нефтепродукты и, возможно, переориентироваться на них.

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Импорт по позиции 2710

Весь украинский импорт по позиции 2710 в 2021 году составил 5,6 миллиарда долларов США, то есть доля Беларуси – 42%.

– 42%. На втором месте – Россия . В 2021 году импорт по позиции 2710 составил 1,2 миллиарда долларов США.

. В 2021 году импорт по позиции 2710 составил 1,2 миллиарда долларов США. На третьем месте Литва – 655 миллионов долларов.

Внутренний монополист

2710 – это товарная позиция, в которую входят бензин, уайт-спирт, керосин, газолин, мазут, веретенные и смазочные масла, светлые масла.

Специалисты Украинского института будущего рассказывают, что в Украине остался только один работающий нефтеперерабатывающий завод. Также они подчеркнули, что завод контролирует группа "Приват".

Примечательно, что с этой группой связана почти половина действующего меморандума Украины с МВФ. Поэтому даже отказавшись от импорта нефтепродуктов, Украина окажется в ситуации возможной монополии. В группе "А-95" отмечают, что после остановки импорта из Литвы доля России и Беларуси в импорте нефтепродуктов составит 85%.

Есть надежда на польский концерн Orlen, но поставки следует начинать с нуля. А пока власти находятся на растяжке между плохим вариантом и еще хуже,

– делится Острикова.

Она подчеркивает, что для ликвидации зависимости от импорта нефтепродуктов требуется системная квалифицированная многолетняя работа. Так что пока эта задача, по ее мнению, выглядит слишком сложной для власти.

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