В компании подчеркнули, что действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".
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Россияне вмешиваются в работу газотранспортной системы
Оператор ГТС Украины сообщает о грубых вмешательствах представителей России и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа,
– заявили в компании.
Речь идет о перекачке газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области.
ОГТСУ зафиксировал ряд действий со стороны оккупантов, которые предусматривают изменения в работе коммуникационного оборудования и технологических режимов. Это фактически может привести к потере операционного контроля над оборудованием КС. Как результат – появление значительных рисков целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа, а затем – невозможность выполнения транспортировки газа через КС, в частности в пределах транзитного контракта.
Агрессора просят прекратить вмешательство
В компании призвали представителей агрессора воздержаться от дальнейшего давления на работников ОГТСУ и вмешательства в работу КС.
В случае потери операционного контроля компания с целью сохранения целостности и безопасной работы ГТС будет вынуждена остановить работу этого объекта. Остановка КС "Новопсков" означает остановку транзита через ГИС "Сохрановка".
Оператор ГТС заявил о грубых вмешательствах оккупантов в свою работу / Карта ОГТСУ
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