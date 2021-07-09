Человек может ошибаться. В том числе на дороге, где каждую секунду происходит масса непредсказуемых приключений. Но современный автомобиль способен не только предупреждать автовладельца о таких ситуациях, но и предотвращать их. А главное – сделать все возможное, чтобы в случае аварии люди в машине не пострадали. Для этого в Hyundai TUCSON Hybrid существует целый комплекс систем безопасности.

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7 подушек безопасности

Во время столкновения на скорости ремни безопасности удерживают людей на сиденье, а подушки безопасности – смягчают удар с твердыми частями автомобиля. Таким образом даже после серьезного ДТП есть высокие шансы выжить и не получить тяжелые ранения. В Hyundai TUCSON Hybrid вмонтированы семь подушек безопасности, включая центральную подушку безопасности, которая является уникальной в этом сегменте. Она предотвращает столкновение людей, которые сидят на передних сиденьях, между собой, во время бокового удара.

Самостоятельное торможение

Если автомобиль впереди внезапно тормозит, или пешеход или велосипедист перебегает улицу, а водитель Hyundai TUCSON не успевает среагировать, система FCA автоматически тормозит. Кроме того, систему обновлено функцией Junction Turning, которая предупреждает столкновение при повороте налево на перекрестке. Если водитель не заметил авто, что приближается напротив, TUCSON затормозит и не даст ему выехать на встречную полосу.

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Удержание автомобиля в своей полосе движения

Стоит лишь на полсекунды отвлечься, как автомобиль может съехать со своей полосы движения. При плотном трафике это может привести к столкновению. Новый Tucson оснащен ассистентом удержания в полосе движения (LFA), который отслеживает разметку и держит автомобиль в своем ряду. Система работает на скорости от 0 до 180 км/ч на шоссе и улицах города.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)

В украинских условиях очень трудно ехать по трассе с использованием обычного круиз-контроля. Все время на пути случаются медленные грузовики или "гонщики", которые вклиниваются прямо перед вами. Зато адаптивный круиз-контроль при такой ситуации притормозит. С помощью радара он определяет наличие автомобиля впереди и сохраняет безопасное расстояние до него. Также система контролирует скорость вхождения в поворот, как часть Highway Drive Assist.

Ассистент движения по шоссе (HDA)

Впервые новый TUCSON Hybrid оснащен системой помощи во врем езды по шоссе (HDA). Эта функция – комбинация системы помощи при движении в полосе движения и интеллектуального круиз-контроля на основе навигации. Она использует датчики и данные навигации для обеспечения безопасных маневров, а также для автоматического регулирования скорости вхождения в поворот на шоссе или распознавания ограничений скорости. Специальная кнопка на руле позволяет водителю активировать HDA одним нажатием.

Система видеомониторинга "слепых" зон (BVM)

Большинство современных автомобилей имеют встроенные датчики движения на боковых зеркалах заднего вида. Когда водитель включает сигнал поворота, а с этой стороны в "мертвой зоне" есть препятствие, сигнал на зеркале мигает. В новом TUCSON вмонтированы не просто датчики, а камеры обзора. Водитель при включении сигнала поворота видит все, что происходит с этой стороны, прямо на панели приборов – там включается сегмент с картинкой с камеры. А если маневр может быть опасным, система информирует водителя об этом.

Ассистент дистанционной парковки (RSPA)

Это может показаться фантастикой, но факт: TUCSON Hybrid может дистанционно заехать и выехать с места для парковки одним нажатием кнопки на смарт-ключе. Так авто заедет на любое узкое паркоместо, перед тем высадив всех пассажиров и даже водителя.

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Предупреждение об усталости водителя

DAW – это функция безопасности движения, которая анализирует уровень внимания водителя во время вождения. Если она замечает, что водитель часто отвлекается от процесса управления, нечетко выполняет маневры, несколько раз резко затормозил, ассистент предлагает ему остановиться и отдохнуть и восстановить силы. На панели приборов загорается иконкой с чашечкой кофе.

Безопасность детей

Детей трудно контролировать. Бывает, что как только авто остановилось, они открывают двери и выбегают наружу. Но если вы остановились на улице, а в попутном направлении проезжают автомобили, то система защиты детей отслеживает их наличие при остановке и предупреждает о необходимости подождать – звуковым и визуальным предупреждением. В дополнение, на время опасности авто временно блокирует детский замок в задних дверях. Таким образом, пассажиры могут выйти из машины только тогда, когда это безопасно. А дети или взрослые не выйдут на улицу, пока опасность не минует.

Вывод

Современный кроссовер Hyundai TUCSON Hybrid – один из самых безопасных автомобилей на рынке. Он имеет ассистентов, которые позволяют безопасно ездить в городе, на шоссе и легко парковаться. Автомобиль защищает пассажиров в случае аварии, но главное – делает все возможное, чтобы ее не допустить.