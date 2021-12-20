Логика проста, – Арахамия заявил, что пенсионеры смогут получить экономический паспорт

В будущем в Украине экономический паспорт могут получить пенсионеры. Речь идет о людях старше 70-80 лет.

Действие паспорта в дальнейшем может расшириться. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Безусловный базовый доход для пенсионеров

По его словам, соответствующую инициативу есть за что критиковать. В частности за то, что выплаты смогут получить только те дети, которые родились после 2019 года.

Наша логика проста – с какого-то момента надо эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров,

– подчеркнул Арахамия.

Он пояснил, что у людей старшего возраста нет возможности дополнительного заработка. В то же время базовый доход без условий они должны получать.

Арахамия: это будет политическое самоубийство

Арахамия уверен, что в будущем экономические паспорта не отменят. "Это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Невозможно такое будет сделать", – добавил глава фракции.

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Что такое экономический паспорт

В Верховную Раду Владимир Зеленский внес 2 законопроекта о введении экономического паспорта украинца.

Согласно ему, для детей, которые рождены после 2019 года, предусмотрены счета, на которые будут накапливаться деньги от рентных платежей.

Кстати, более 50% украинцев положительно воспринимают идею с экономическим паспортом.

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