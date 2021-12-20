Действие паспорта в дальнейшем может расшириться. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Безусловный базовый доход для пенсионеров
По его словам, соответствующую инициативу есть за что критиковать. В частности за то, что выплаты смогут получить только те дети, которые родились после 2019 года.
Наша логика проста – с какого-то момента надо эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров,
– подчеркнул Арахамия.
Он пояснил, что у людей старшего возраста нет возможности дополнительного заработка. В то же время базовый доход без условий они должны получать.
Арахамия: это будет политическое самоубийство
Арахамия уверен, что в будущем экономические паспорта не отменят. "Это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Невозможно такое будет сделать", – добавил глава фракции.
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Что такое экономический паспорт
- В Верховную Раду Владимир Зеленский внес 2 законопроекта о введении экономического паспорта украинца.
- Согласно ему, для детей, которые рождены после 2019 года, предусмотрены счета, на которые будут накапливаться деньги от рентных платежей.
- Кстати, более 50% украинцев положительно воспринимают идею с экономическим паспортом.
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