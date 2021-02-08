Уже почти год продолжается удаленный режим работы. Некоторые компании желают вернуть своих работников за офисные столы. Однако определенная категория сотрудников, почувствовав преимущества дистанционной работы, хотят, чтобы так было и дальше.

Источник: 24 канал

В мире понимают, что пандемия когда-то закончится, поэтому некоторые ученые уже разрабатывают новые модели рабочей недели. Они уверены, что гибкий график работы будет прежде всего полезен работникам. В то же время работодатели также ничего не потеряют.

Кстати Новые штрафы и дистанционная работа: как в Украине меняли трудовой кодекс

Модель "3-2-2"

Как отмечает Harvard Business Review, 3 дня в офисе, 2 дня удаленных и 2 выходных – такова предпосылка модели "3-2-2". Предложения относительно рабочей структуры разработали академики Гарвардской школы бизнеса. Особенностью этой модели является то, что работники сами смогут выбирать график, который больше всего им подходит.

Сотрудники оценили гибкость, которую почувствовали во время пандемии, и хотят этого в будущем. Каждый офис имеет различные соображения, но общая идея заключается в том, чтобы задуматься над тем, когда поощрять работников приходить в офис. Это позволит создать баланс рабочей жизни и увеличит социальные взаимодействия между работниками,

– сказала одна из авторов Эшли Уилланс.

Четырехдневная рабочая неделя

Как пишет ВВС, концепция четырехдневной рабочей недели не нова, она существует еще с 1970-х годов. Некоторые компании уже несколько лет пытаются воплотить ее в свою рабочую структуру. Кому-то это удалось ввести хотя бы частично, другие же полностью отказались от такой идеи. Однако на фоне пандемии четырехдневная рабочая неделя может стать более реальным решением, чем когда-либо прежде.

О преимуществах и недостатках дистанционной работы

Немецкие социологи выяснили, что удаленная работа часто является более продуктивной, чем в офисе. Среди позитива есть то, что людям не приходится тратить время на дорогу в офис, которая иногда бывает еще и достаточно стрессовой. Они стали больше уделять времени спорту и прогулкам на свежем воздухе. Некоторые родители заявили, что с переходом на удаленную работу им стало проще обеспечивать уход за своими детьми. Кроме того, работая дома, не приходится встречаться с неприятными коллегами.

Интересно Сколько на самом деле работают удаленные сотрудники: опрос

Среди негативов: