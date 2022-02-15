Удар по белорусской и литовской экономикам

Эксперт подчеркивает, что запрет экспорта является обоюдоострым. Дело в том, что ущерб от этого ощутят обе стороны, считает Магда.

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Получая доход от транспортировки калия, произведенного белорусским промышленным гигантом, литовцы существенно пополняют бюджет и своего государства. То есть значительные экономические убытки в результате этих рестрикций терпят обе стороны,

– делится Магда.

Что этому предшествовало

Начиная с 7 февраля этого года, Беларусь запретила транзит продуктов из Литвы в Украину. Речь идет о железнодорожных перевозках нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений.

В Минске заявили, что запретили транзит из Литвы в ответ на аналогичный запрет. Напомним, что предприятие " Белоруськали й" и другие государственные компании находятся под санкциями США с декабря 2021 года.

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Белорусские уступки в обмен на российские деньги

Магда считает, что Путин готов предоставлять дотации только в ответ на взаимные уступки. Так что пока таких шагов навстречу не будет – не будет и денег.

Россия сама уже который год подряд страдает под бременем санкций. Что бы кто из публичных российских лиц ни говорил,

– напоминает эксперт.