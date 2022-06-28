Правда это требование не распространяется на транзит по стране природного газа в Калининградскую область. За соответствующее постановление проголосовали 123 литовских парламентария, еще двое – воздержались.

Читайте также В США спрогнозировали, сколько Россия будет терять из-за запрета на импорт золота

Литва не будет импортировать российский газ

На сайте литовского Сейма говорится, что принятые в закон поправки реализуют цели национальной и энергетической безопасности страны, обеспечивают важные интересы общества и государства, надежные и бесперебойные поставки природного газа литовским потребителям.

Решение законодательно закрепляет отказ от поставок в Литву природного газа из государств, представляющих угрозу национальной безопасности республики и обеспечение интересов национальной безопасности.

Мы подаем на рассмотрение поправки к закону, легитимизирующие отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто мы имеем этот запрет и сегодня, однако для того, чтобы иметь возможность закрепить его в долгосрочной перспективе, нам нужен этот закон,

– отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис во время презентации проекта закона.

Литовский чиновник добавил, что законопроект подготовлен и представлен с целью признания энергетического шантажа Европы со стороны России, вызванного полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину, а также стремлением Литвы к полной энергетической независимости.

Обратите внимание 12 стран ЕС полностью или частично остались без газа из России, – Еврокомиссия

К слову, закон дополняется нормой, регулирующей, что литовский оператор терминала сжиженного газа не может использовать мощности для поставки ресурса из государств, по Стратегии национальной безопасности представляющих угрозу национальной безопасности Литвы. Это касается и непосредственного импорта газа компаниями-поставщиками, представляющими угрозу национальной безопасности Литовской Республики.

Отмечается, что вместе с тем, такой запрет не распространяется на транзит российского газа по территории Литвы в Калининградскую область России.

Вас может заинтересовать – "Роскосмос" угрожает столицам стран Североатлантического альянса: смотрите видео