Отказ Литвы от российского газа

Менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс сообщил, что Ignitis grupe, который покупает часть необходимого ему газа у "Газпрома", откажется от закупок у российского газового концерна.

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Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но закупимся попкорном, – сказал Кетлерюс.

Он также добавил, что Ignitis с начала 2022 года не покупал у "Газпрома" газ для нужд Литвы, однако газ покупался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском хранилище в Латвии.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставок "газпромовского" газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются "из-за определенных технических моментов".

"Газпромовский" газ в Литве, вероятно, покупает крупнейший в стране потребитель газа – завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты.

Обратите внимание! Купленный в 2021 году объем газа у "Газпрома" составлял менее трети всего газового портфеля Ignitis.

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