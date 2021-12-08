Ликвидация коррупционных льгот – Гетманцев рассказал о налоге для птицеводства
Источник:24 канал
Депутаты увеличили единый налог для птицефабрик. В то же время птицеводство вообще было исключено из упрощенной системы налогообложения.
Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что соответствующее решение было принципиальной позицией.
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"Мы считаем, что это (упрощенный налог – 24 канал) абсолютно коррупционная льгота, предоставленная в течение прошлого созыва", – сказал Данило Гетманцев.
По его словам, коррупционность заключается в том, что единый налог IV группы уплачивается исходя из объема обрабатываемых земель.
Есть логика, потому что ты можешь определить, что, например, гектар должен приносить такой доход, и 300 гривен от этого дохода берет местный бюджет. А птицеводство не зависит от земли, на которой стоит фабрика. Доход формируется по-другому.
Перевод на общую систему налогообложения
Гетманцев объяснил, что на соответствующих предприятиях землю не возделывают. В то же время при 62 миллиардах дохода отрасль заплатила 17 миллионов в 2020 году.
"Это же абсолютная коррупционная вещь при том, что производители курятины в нашем государстве – это мощные мировые гиганты. Эта поправка касается и яйца, и курицы. Мы перевели их на общую систему налогообложения", – сказал глава налогового комитета Верховной Рады.
Пока мы можем говорить, что с 1 января им нужно переходить на общую систему налогообложения. Это совершенно правильная вещь. Я всегда стоял на позиции ликвидации коррупционных льгот.
Птицеводству придется платить налог на прибыль
- Птицеводство перевели на общую систему налогообложения в 18% из прибыли налоговым законом №5600. Это произошло, несмотря на попытки оставить его на "упрощенке".
- Верховная Рада проголосовала за редакцию закона, говорится о правке №117, которая предусматривает изменения в категории бизнеса, который не могут находиться на упрощенной системе налогообложения.
- Ставка налога для плательщиков единого налога IV группы с одного гектара сельскохозяйственных угодий – с 0,95% увеличивается до 50%.