Ликвидация коррупционных льгот – Гетманцев рассказал о налоге для птицеводства

Депутаты увеличили единый налог для птицефабрик. В то же время птицеводство вообще было исключено из упрощенной системы налогообложения.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что соответствующее решение было принципиальной позицией.

Обратите внимание В "Слуге народа" говорят, что закон об увеличении налогов в 2022 году добавит бюджету 20 миллиардов

"Мы считаем, что это (упрощенный налог – 24 канал) абсолютно коррупционная льгота, предоставленная в течение прошлого созыва", – сказал Данило Гетманцев.

По его словам, коррупционность заключается в том, что единый налог IV группы уплачивается исходя из объема обрабатываемых земель.

Есть логика, потому что ты можешь определить, что, например, гектар должен приносить такой доход, и 300 гривен от этого дохода берет местный бюджет. А птицеводство не зависит от земли, на которой стоит фабрика. Доход формируется по-другому. Даниил Гетманцев Глава налогового комитета Верховной Рады

Перевод на общую систему налогообложения

Гетманцев объяснил, что на соответствующих предприятиях землю не возделывают. В то же время при 62 миллиардах дохода отрасль заплатила 17 миллионов в 2020 году.

"Это же абсолютная коррупционная вещь при том, что производители курятины в нашем государстве – это мощные мировые гиганты. Эта поправка касается и яйца, и курицы. Мы перевели их на общую систему налогообложения", – сказал глава налогового комитета Верховной Рады.