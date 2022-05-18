Лидеры ЕС договорились о совместной закупке газа: почему это важно

Европейский Союз работает над уменьшением своей энергетической зависимости от России. Организация решила закупать газ вместе для всех стран-членов.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Для этого будет создана специальная платформа, на которой будут покупать газ, сжиженный газ (СПГ) и водород.

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Мы знаем, что когда Европа действует вместе, она имеет большее влияние. Лидеры правительств ЕС договорились создать платформу для совместной закупки газа, СПГ и водорода,

– заявила глава Еврокомиссии.

Как ЕС возвращает свою энергетическую независимость

В ЕС наработали общий механизм закупок. Теперь ЕС как организация будет вести переговоры со странами-поставщиками и проводить с ними работу.

Это важно, поскольку теперь России труднее будет шантажировать отдельные страны ЕС, которые затем в теории будут блокировать санкции ЕС. Теперь каждая страна будет знать, что не останется одна, ведь ЕС будет закупать газ для всех.

Как Россия шантажирует Европу

Россия требует, чтобы она платила за газ рублями.

Еврокомиссия настаивает, что это нарушение санкций. Но некоторые компании это не останавливает и они либо уже заплатили в рублях, либо, по крайней мере, открыли соответствующие счета.

Россия уже отключила Польшу и Болгарию за то, что они отказались платить за российский газ рублями.

На очереди – Финляндия, правда, по другой причине. Финляндия ожидает, что ее отключат от российского газа уже 20 – 21 мая из-за того, что она подала заявку на вступление в НАТО.

Россия также искусственно ограничивает поставки газа в Европу по некоторым трубопроводам.



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