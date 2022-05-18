Лидеры ЕС договорились о совместной закупке газа: почему это важно
Источник:твиттер Урсулы фон дер Ляен
Европейский Союз работает над уменьшением своей энергетической зависимости от России. Организация решила закупать газ вместе для всех стран-членов.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Для этого будет создана специальная платформа, на которой будут покупать газ, сжиженный газ (СПГ) и водород.
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Мы знаем, что когда Европа действует вместе, она имеет большее влияние. Лидеры правительств ЕС договорились создать платформу для совместной закупки газа, СПГ и водорода,
– заявила глава Еврокомиссии.
Как ЕС возвращает свою энергетическую независимость
В ЕС наработали общий механизм закупок. Теперь ЕС как организация будет вести переговоры со странами-поставщиками и проводить с ними работу.
Это важно, поскольку теперь России труднее будет шантажировать отдельные страны ЕС, которые затем в теории будут блокировать санкции ЕС. Теперь каждая страна будет знать, что не останется одна, ведь ЕС будет закупать газ для всех.
Как Россия шантажирует Европу
- Россия требует, чтобы она платила за газ рублями.
- Еврокомиссия настаивает, что это нарушение санкций. Но некоторые компании это не останавливает и они либо уже заплатили в рублях, либо, по крайней мере, открыли соответствующие счета.
- Россия уже отключила Польшу и Болгарию за то, что они отказались платить за российский газ рублями.
- На очереди – Финляндия, правда, по другой причине. Финляндия ожидает, что ее отключат от российского газа уже 20 – 21 мая из-за того, что она подала заявку на вступление в НАТО.
- Россия также искусственно ограничивает поставки газа в Европу по некоторым трубопроводам.
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