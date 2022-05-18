Лидеры ЕС договорились о совместной закупке газа: почему это важно

18 мая 2022 , 16:17
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Источник:

твиттер Урсулы фон дер Ляен

Европейский Союз работает над уменьшением своей энергетической зависимости от России. Организация решила закупать газ вместе для всех стран-членов.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Для этого будет создана специальная платформа, на которой будут покупать газ, сжиженный газ (СПГ) и водород.

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Мы знаем, что когда Европа действует вместе, она имеет большее влияние. Лидеры правительств ЕС договорились создать платформу для совместной закупки газа, СПГ и водорода,
– заявила глава Еврокомиссии.

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В ЕС наработали общий механизм закупок. Теперь ЕС как организация будет вести переговоры со странами-поставщиками и проводить с ними работу.

Это важно, поскольку теперь России труднее будет шантажировать отдельные страны ЕС, которые затем в теории будут блокировать санкции ЕС. Теперь каждая страна будет знать, что не останется одна, ведь ЕС будет закупать газ для всех.

Как Россия шантажирует Европу

  • Россия требует, чтобы она платила за газ рублями.
  • Еврокомиссия настаивает, что это нарушение санкций. Но некоторые компании это не останавливает и они либо уже заплатили в рублях, либо, по крайней мере, открыли соответствующие счета.
  • Россия уже отключила Польшу и Болгарию за то, что они отказались платить за российский газ рублями.
  • На очереди – Финляндия, правда, по другой причине. Финляндия ожидает, что ее отключат от российского газа уже 20 – 21 мая из-за того, что она подала заявку на вступление в НАТО.
  • Россия также искусственно ограничивает поставки газа в Европу по некоторым трубопроводам.


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Автор: Юлія Поскробок