В Украине до 1 января 2021 года действовал льготный тариф на электроэнергию для населения. За первые 100 киловатт в час потребители платили по 90 копеек. 13 апреля Рада не проголосовала за его возвращение.

Рада на внеочередном заседании 12 апреля рассмотрела постановление №4590 "О принятии неотложных мер по возвращению льготного тарифа". Поддержали такое решение лишь 174 нардепа.

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Рада не проголосовала за льготный тариф на электроэнергию

Законопроект рассматривали в неотложном режиме. Его инициаторами стали члены депутатской группы "За майбутнє", и нардепы из фракции "Слуга народа".

Председатель профильной комиссии Рады Андрей Герус отметил, что законопроект не рекомендуется к принятию. Все потому, что Рада своим решением от 28 января ввела компенсацию за подорожание электроэнергии. Поэтому, по его словам, нет смысла принимать решения, которые дублируются.



Как проголосовали нардепы за постановление / Скриншот

Льготный тариф на электроэнергию

В Украине до 1 января 2021 года действовал льготный тариф на электроэнергию 90 копеек за киловатт в час для населения на первые 100 киловатт. Кабмин его отменил 28 декабря.

Тогда установили фиксированную цену для бытовых потребителей 1,68 гривны за киловатт-час. Предварительно, он должен был действовать только до 31 марта, но его продлили.

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НКРЕКП снизила тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2021 года с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час.

Лишили скидки на электричество жителям 30-километровых зон от АЭС.

Также Кабмин принял решение о частичной компенсации за подорожание электроэнергии. Это касается тех украинцев, которые используют электроэнергию для обогрева.



Тарифы на электроэнергию / Инфографика 24 канала