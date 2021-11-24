"Льготного" газа для отопительного сезона может не хватить, – Ассоциация городов

В Ассоциации городов утверждают, что "Нафтогаз" отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене. Таким образом, его может не хватить. Просят даже вмешаться правительство.

Местные власти, "Нафтогаз" и правительство еще раньше подписали меморандум по поводу неизменных цен на тепло для населения в течение отопительного сезона.

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Таким образом, "Нафтогаз" продает определенный объем газа на нужды населения по установленной цене – 7,42 гривны за кубометр.

Какие объемы "льготного" газа определили

В Ассоциации городов заявили, что "Нафтогаз" самостоятельно определил объемы поставок "льготного" природного газа. Отмечают, что в некоторые периоды отопительного сезона таких объемов может быть недостаточно.

Почему "льгот" может не хватить

Отмечают, что отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. Корректировать же установленные объемы потребления газа якобы отказываются.

Цены были выше

В октябре предприятия использовали для централизованного тепловодоснабжения потребителей газ по рыночным ценам от 25 гривен за кубометр и выше. В городах говорят о нарушении меморандума.

Следовательно в АГУ резюмировали, что предприятия, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, понесут убытки. Источников для возмещения нет.

Обратились к правительству

Поэтому АГУ решила обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю. Просят помочь, чтобы "Нафтогаз" провел пересчеты объема природного газа.