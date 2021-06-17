Успеть за 150 дней: как работает льготная растаможка "евроблях"

Украинцы могут растаможить автомобили на европейской регистрации на льготных условиях с 15 июня. Экономика 24 разбиралась, как это сделать и какие есть проблемы с новыми законами.
Растаможка по-новому
Льготная растаможка продлится 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Участники боевых действий смогут растаможивать свои автомобили чуть дольше – до 8 февраля 2022 года.
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Основе условия, согласно законам 1403-IX и 1402-IX:
- Растаможивать можно подержанный автомобиль на европейской регистрации, которому 5 и более лет;
- Вес автомобиля не более 3,5 тонн;
- Один украинец может растаможить только один автомобиль;
- Речь идет о транспорте, ввезенном в Украину до 2021 года.
Под такие условия подпадает более 500 тысяч автомобилей в Украине, по данным Офиса Президента.
Стоимость растаможки
Законы предусматривают налогообложение таких автомобилей по льготной ставке НДС (20% от акцизного налога) и самого акцизного налога. По подсчетам Мининфраструктуры, в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.
В то же время Гостаможслужба посчитала, что растаможка VW Passat в возрасте 5 – 13 лет обойдется дешевле в 3,9 – 4,6 раза, чем на общих основаниях.Формула акцизного налога = Базовая ставка базовая + Vе + Fе
- Базовая ставка – это возраст автомобиля. Чем он старше, тем дороже будет растаможка: от нуля до 150 евро.
- Vе – объем цилиндров двигателя нужно умножить на соответствующий коэффициент:
0,25 евро/см3 – для авто с объемом двигателя до 2000 см3;
0,2 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 2001 до 3000 см3;
0,25 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 3001 до 4000 см3;
0,35 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 4001 до 5000 см3;
0,5 евро/см3 – для авто с объемом двигателя свыше 5000 см3;
- Fе – зависит от типа двигателя. Для авто с двигателем с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) ставка составляет 100 евро. Для остальных она нулевая.
Для удобства рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью мы рассчитали, что растаможка Volkswagen Passat B7 2011 года с объемом двигателя 1,8 литра обойдется в 820 евро без услуг брокера.
Без брокера
А брокер, к слову, теперь необязателен, по словам активистов общественной организации "АвтоЄвроСила" (которые также предлагают брокерские услуги). Однако, по их словам, это довольно сложный процесс, ведь в декларации – 54 графы.
Допущенные ошибки могут привести к большим и тяжелым последствиям,
– подчеркнули активисты.
Речь идет не только о непринятии таможней декларации, а даже об уголовной ответственности в случае внесения недостоверных данных (неправильный код, год выпуска или другие данные, которые влияют на сумму платежа).
В основном "евробляхи" из Польши и Литвы / Фото Кордон
Штрафы
При растаможке необходимо оплатить добровольный взнос в размере 8 500 гривен – за то, что в прошлом нарушили сроки вывоза автомобиля. Но, если человека поймали на нарушении до начала льготного периода и выписали штраф на 170 тысяч гривен – его же придется уплатить.
Кто не сможет растаможить автомобили
- Владельцы грузовых автомобилей до 3,5 тонн, если они не соответствуют требованиям Евро 5. Фактически это автомобили до 2010 года выпуска. Более тяжелые автомобили, а также мотоциклы, квадроциклы и т. д. растаможить на льготных условиях нельзя вообще.
- Владельцы "євроблях", которые получили и не оплатили штраф в размере 170 тысяч гривен или, если их автомобиль конфисковали по решению суда, также не могут его растаможить.
- Под растаможку не подпадают "евробляхи", которые до конца 2020 года никогда не были в Украине.
- Запрещена льготная растаможка автомобилей, ввезенных из России или из оккупированных частей Украины.
Растаможка в действии
Нововведением должно было бы стать и растаможивание в приложении Дия. Однако такая услуга пока недоступна.
Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – через портал и приложение "Дия",
– ранее анонсировал премьер Дени Шмыгаль.
Мало времени и несправедливость
Далеко не все довольны компромиссным решением, которое приняла Верховная Рада.
Юрист и таможенный брокер Иван Казачук в комментарии UBR.ua рассказал, что 150 дней недостаточно, чтобы переоформить автомобиль, поскольку довольно сложный процесс сбора документов – часто владельцы автомобилей живут за границей.
Авторы (законопроекта – 24 канал) рассказывают одно, таможня – объясняет другое. Необходимо снять с учета, найти владельца, подписать с ним купчую, пройти сертификацию, найти брокера... Одна из проблем – владельцы живут в Литве и Польше,
– говорит Казачук.
С другой стороны, это решение несправедливо по отношению к большой части украинцев. Вместо того чтобы уменьшить акциз, пошлину и другие налоги для всех украинцев, которые хотят приобрести подержанный автомобиль за рубежом, льготную растаможку ввели лишь для тех, кто нарушил закон и без растаможки ввез автомобиль до 2021 года.
Александр Чернявский, соучредитель ОО "АвтоЄвроСила", считает, что этими законами власть хотела лишь уменьшить протестные настроения среди "евробляхеров".
Как растаможить "евробляху"
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Снятие с учета. Прежде всего необходимо отыскать владельца автомобиля. С ним вы заключаете договор купли-продажи, который засвидетельствует, что теперь автомобиль ваш. Также нужен документ, подтверждающий снятие с учета.
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Далее прохождение сертификации. Для этого авто должно соответствовать стандарту Евро 2 или выше. На нем не должно быть повреждений, лампочки должны быть рабочие, а окна – нетонированные.
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Собрав все документы и необходимую сумму, можно идти на таможню растаможивать свой автомобиль. Это можно делать самостоятельно или с брокером.
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"Евробляхи" в Украине: коротко
- Низкий доход и высокие налоги создали в Украине проблему "евроблях": в 2018 году насчитывалось уже около 1,5 миллиона автомобилей на европейской регистрации.
- Игнорировать проблему стало невозможно и в том же году принимают закон: растаможивать нужно. Но, чтобы не было так больно, ввели 50% скидку на акциз в период с 5 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года. После этого можно было растаможить автомобиль уже без скидки. А вот с мая должны были начать действовать штрафы в размере 170 тысяч гривен и конфискации. Сначала их отсрочили на август, а затем на январь 2020 года.
- В результате в течение первого льготного периода легализовали свои машины лишь 218 тысяч украинцев. Другие продолжали нарушать законодательство: кто-то говорил, что условия растаможки все равно несправедливы, другие же просто не успели.
- Поэтому проблема "евроблях" в Украине не исчезла и сейчас ее пытаются снова решить.