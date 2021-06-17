Успеть за 150 дней: как работает льготная растаможка "евроблях"

Украинцы могут растаможить автомобили на европейской регистрации на льготных условиях с 15 июня. Экономика 24 разбиралась, как это сделать и какие есть проблемы с новыми законами.

Растаможка по-новому

Льготная растаможка продлится 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Участники боевых действий смогут растаможивать свои автомобили чуть дольше – до 8 февраля 2022 года.

К теме Действительно ли в Украине можно взять беспроцентный кредит на авто

Основе условия, согласно законам 1403-IX и 1402-IX:

Растаможивать можно подержанный автомобиль на европейской регистрации, которому 5 и более лет;

Вес автомобиля не более 3,5 тонн;

Один украинец может растаможить только один автомобиль;

Речь идет о транспорте, ввезенном в Украину до 2021 года.

Под такие условия подпадает более 500 тысяч автомобилей в Украине, по данным Офиса Президента.

Стоимость растаможки

Законы предусматривают налогообложение таких автомобилей по льготной ставке НДС (20% от акцизного налога) и самого акцизного налога. По подсчетам Мининфраструктуры, в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

В то же время Гостаможслужба посчитала, что растаможка VW Passat в возрасте 5 – 13 лет обойдется дешевле в 3,9 – 4,6 раза, чем на общих основаниях.

Базовая ставка – это возраст автомобиля. Чем он старше, тем дороже будет растаможка: от нуля до 150 евро.

= Базовая ставка базовая + Vе + Fе

Vе – объем цилиндров двигателя нужно умножить на соответствующий коэффициент:

0,25 евро/см3 – для авто с объемом двигателя до 2000 см3;

0,2 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 2001 до 3000 см3;

0,25 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 3001 до 4000 см3;

0,35 евро/см3 – для авто с объемом двигателя от 4001 до 5000 см3;

0,5 евро/см3 – для авто с объемом двигателя свыше 5000 см3;

Fе – зависит от типа двигателя. Для авто с двигателем с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) ставка составляет 100 евро. Для остальных она нулевая.

Для удобства рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью мы рассчитали, что растаможка Volkswagen Passat B7 2011 года с объемом двигателя 1,8 литра обойдется в 820 евро без услуг брокера.

Без брокера

А брокер, к слову, теперь необязателен, по словам активистов общественной организации "АвтоЄвроСила" (которые также предлагают брокерские услуги). Однако, по их словам, это довольно сложный процесс, ведь в декларации – 54 графы.

Допущенные ошибки могут привести к большим и тяжелым последствиям,

– подчеркнули активисты.

Речь идет не только о непринятии таможней декларации, а даже об уголовной ответственности в случае внесения недостоверных данных (неправильный код, год выпуска или другие данные, которые влияют на сумму платежа).



В основном "евробляхи" из Польши и Литвы / Фото Кордон

Штрафы

При растаможке необходимо оплатить добровольный взнос в размере 8 500 гривен – за то, что в прошлом нарушили сроки вывоза автомобиля. Но, если человека поймали на нарушении до начала льготного периода и выписали штраф на 170 тысяч гривен – его же придется уплатить.

Кто не сможет растаможить автомобили

Владельцы грузовых автомобилей до 3,5 тонн, если они не соответствуют требованиям Евро 5. Фактически это автомобили до 2010 года выпуска. Более тяжелые автомобили, а также мотоциклы, квадроциклы и т. д. растаможить на льготных условиях нельзя вообще.

Владельцы "євроблях", которые получили и не оплатили штраф в размере 170 тысяч гривен или, если их автомобиль конфисковали по решению суда, также не могут его растаможить.

Под растаможку не подпадают "евробляхи", которые до конца 2020 года никогда не были в Украине.

Запрещена льготная растаможка автомобилей, ввезенных из России или из оккупированных частей Украины.

Растаможка в действии

Нововведением должно было бы стать и растаможивание в приложении Дия. Однако такая услуга пока недоступна.

Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – через портал и приложение "Дия",

– ранее анонсировал премьер Дени Шмыгаль.

Мало времени и несправедливость

Далеко не все довольны компромиссным решением, которое приняла Верховная Рада.

Юрист и таможенный брокер Иван Казачук в комментарии UBR.ua рассказал, что 150 дней недостаточно, чтобы переоформить автомобиль, поскольку довольно сложный процесс сбора документов – часто владельцы автомобилей живут за границей.

Авторы (законопроекта – 24 канал) рассказывают одно, таможня – объясняет другое. Необходимо снять с учета, найти владельца, подписать с ним купчую, пройти сертификацию, найти брокера... Одна из проблем – владельцы живут в Литве и Польше,

– говорит Казачук.

С другой стороны, это решение несправедливо по отношению к большой части украинцев. Вместо того чтобы уменьшить акциз, пошлину и другие налоги для всех украинцев, которые хотят приобрести подержанный автомобиль за рубежом, льготную растаможку ввели лишь для тех, кто нарушил закон и без растаможки ввез автомобиль до 2021 года.

Александр Чернявский, соучредитель ОО "АвтоЄвроСила", считает, что этими законами власть хотела лишь уменьшить протестные настроения среди "евробляхеров".

Как растаможить "евробляху"

Снятие с учета. Прежде всего необходимо отыскать владельца автомобиля. С ним вы заключаете договор купли-продажи, который засвидетельствует, что теперь автомобиль ваш. Также нужен документ, подтверждающий снятие с учета. Далее прохождение сертификации. Для этого авто должно соответствовать стандарту Евро 2 или выше. На нем не должно быть повреждений, лампочки должны быть рабочие, а окна – нетонированные. Собрав все документы и необходимую сумму, можно идти на таможню растаможивать свой автомобиль. Это можно делать самостоятельно или с брокером.

Обратите внимание Помогали ввозить "евробляхи": СБУ разоблачила взяточников-чиновников на Волыни

"Евробляхи" в Украине: коротко