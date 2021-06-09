Летом Украина получит от МВФ подарок в более чем 2 миллиарда долларов, – Козак

Международный валютный фонд не готов предоставить Украине новый транш кредита. Потому что выполнение основных обязательств, которые государство взяло на себя, не двигается.

Поэтому ожидать, что к концу лета или к сентябрю 2021 года Украина получит следующий транш, не стоит. Об этом сообщил в эфире экономический эксперт Тарас Козак.

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Распределение квот от МВФ

В то же время этим летом Фонд собирается выплатить 650 миллиардов долларов своим учредителям. Украина является одной из них. Квота нашего государства – 0,4%.

Если это перечислить в доллары, то значит, что примерно 2 миллиарда 700 миллионов долларов Украине "просто свалится с неба" от МВФ не как кредит, а как просто подарок,

– отметил Козак.

По его словам, такой подарок поступит летом в страну с вероятностью более 90%. "Сотрудничество по кредиту почти остановлено, но распределение так называемых квот позволит Украине безболезненно пройти осенние выплаты", – добавил экономический эксперт.

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Сотрудничество Украины с МВФ: коротко