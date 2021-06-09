Поэтому ожидать, что к концу лета или к сентябрю 2021 года Украина получит следующий транш, не стоит. Об этом сообщил в эфире экономический эксперт Тарас Козак.
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Распределение квот от МВФ
В то же время этим летом Фонд собирается выплатить 650 миллиардов долларов своим учредителям. Украина является одной из них. Квота нашего государства – 0,4%.
Если это перечислить в доллары, то значит, что примерно 2 миллиарда 700 миллионов долларов Украине "просто свалится с неба" от МВФ не как кредит, а как просто подарок,
– отметил Козак.
По его словам, такой подарок поступит летом в страну с вероятностью более 90%. "Сотрудничество по кредиту почти остановлено, но распределение так называемых квот позволит Украине безболезненно пройти осенние выплаты", – добавил экономический эксперт.
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Сотрудничество Украины с МВФ: коротко
- В Верховной Раде предложили начать процесс реструктуризации госдолга перед МВФ. 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в парламенте соответствующий проект постановления.
- В пояснительной записке говорится, что привлечение денег от Фонда неоднозначно влияет как на экономику, так и на политическое положение страны, что вызывает дискуссии о необходимости дальнейшего сотрудничества.
- Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если Украина не получит транш, то трагедии не произойдет.
- Министр финансов Сергей Марченко тоже считает, что без траншей можно обойтись. Однако власти намерены договориться с МВФ о 2 траншах.