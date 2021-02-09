Від видачі першої ліцензії на гральний бізнес український бюджет отримав 23,4 мільйона гривень. Це менше, ніж очікували раніше.

Держказначейство підтвердило надходження вищевказаних грошей. Про це повідомив голова Комісії з регулювання грального бізнесу та лотерей Іван Рудий.

До теми Скільки Україні принесе легалізація грального бізнесу в 2021 році: заява Гетманцева

Деталі заяви Рудого

За його словами, це дійсно історична подія. Адже лише 6 днів тому ухвалили рішення про видачу першої ліцензії.

8 лютого казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 мільйона гривень. Ринок запрацював, держава отримує кошти. І це тільки початок,

– зауважив голова Комісії з регулювання грального бізнесу.

Важливі моменти

За даними "Української правди", ліцензію видали компанії "Спейсикс" (торгова марка "Космолот"). Вона здійснюватиме організацію та проведення азартних ігор у інтернеті.

Компанія має сплатити 39 мільйонів гривень, враховуючи прикінцеві та перехідні положенням закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Загалом закон передбачає, що ліцензію на проведення азартних ігор в казино видають на 5 років. Розмір плати за ліцензію – 6 500 мінімальних зарплат. З 1 січня ця сума власне і становить вищевказані 39 мільйонів гривень.

У бюджеті – 2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 мільярда гривень. Вони повністю підуть до спецфонду Держбюджету.

Зверніть увагу Гроші за ліцензії на гральний бізнес хочуть спрямувати на медицину: деталі

Легалізація грального бізнесу в Україні: головне

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський і він набув чинності.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок. Також він передбачає регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року. Крім цього, будуть обмеження щодо реклами гральних закладів , зокрема, заборонено рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

, зокрема, заборонено рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

на території України. У 2009 році в Україні офіційно заборонили гральний бізнес. Однак експерти вказували, що він просто перейшов працювати в "тіні".



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу