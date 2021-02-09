Легализация игорного бизнеса: в бюджет поступили первые деньги – какая сумма
От выдачи первой лицензии на игорный бизнес украинский бюджет получил 23,4 миллиона гривен. Это меньше, чем ожидали раньше.
Источник:фейсбук Ивана Рудого
Госказначейство подтвердило поступление вышеуказанных денег. Об этом сообщил глава Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый.
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Детали заявления Рудого
По его словам, это действительно историческое событие. Ведь только 6 дней назад приняли решение о выдаче первой лицензии.
8 февраля казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 миллиона гривен. Рынок заработал, государство получает средства. И это только начало,
– отметил глава Комиссии по регулированию игорного бизнеса.
Важные моменты
- По данным "Украинской правды", лицензию выдали компании "Спейсикс" (торговая марка "Космолот"). Она будет осуществлять организацию и проведение азартных игр в интернете.
- Компания должна заплатить 39 миллионов гривен, учитывая заключительные и переходные положения закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
- В целом закон предусматривает, что лицензию на проведение азартных игр в казино выдают на 5 лет. Размер платы за лицензию – 6 500 минимальных зарплат. С 1 января эта сумма собственно и составляет вышеуказанные 39 миллионов гривен.
- В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 миллиарда гривен. Они полностью пойдут в спецфонд Госбюджета.
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Легализация игорного бизнеса в Украине: главное
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский и он вступил в силу.
- Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.
- Также он предусматривает регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.
- Кроме этого, будут ограничения по рекламе игорных заведений, в частности, запрещено рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.
- Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
- В 2009 году в Украине официально запретили игорный бизнес. Однако эксперты указывали, что он просто перешел работать в "тень".
Легализованные азартные игры в Украине / Инфографика 24 канала
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