От выдачи первой лицензии на игорный бизнес украинский бюджет получил 23,4 миллиона гривен. Это меньше, чем ожидали раньше.

Госказначейство подтвердило поступление вышеуказанных денег. Об этом сообщил глава Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый.

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Детали заявления Рудого

По его словам, это действительно историческое событие. Ведь только 6 дней назад приняли решение о выдаче первой лицензии.

8 февраля казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 миллиона гривен. Рынок заработал, государство получает средства. И это только начало,

– отметил глава Комиссии по регулированию игорного бизнеса.

Важные моменты

По данным "Украинской правды", лицензию выдали компании "Спейсикс" (торговая марка "Космолот"). Она будет осуществлять организацию и проведение азартных игр в интернете.

Компания должна заплатить 39 миллионов гривен, учитывая заключительные и переходные положения закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В целом закон предусматривает, что лицензию на проведение азартных игр в казино выдают на 5 лет. Размер платы за лицензию – 6 500 минимальных зарплат. С 1 января эта сумма собственно и составляет вышеуказанные 39 миллионов гривен.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 миллиарда гривен. Они полностью пойдут в спецфонд Госбюджета.

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Легализация игорного бизнеса в Украине: главное

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский и он вступил в силу.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд. Также он предусматривает регулирование "классических" лотерей . Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года. Кроме этого, будут ограничения по рекламе игорных заведений , в частности, запрещено рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

, в частности, запрещено рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения. Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

на территории Украины. В 2009 году в Украине официально запретили игорный бизнес. Однако эксперты указывали, что он просто перешел работать в "тень".



Легализованные азартные игры в Украине / Инфографика 24 канала