Лазебная ответила на критику негосударственных пенсионных фондов

В Украине уже долгое время функционируют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), но есть украинцы, которые им не доверяют, опасаясь, что они могут превратиться в некое МММ середины 1990-х, что исчезло вместе с деньгами вкладчиков. Поэтому 24 канал спросил главу Минсоцполитики, действительно ли это так.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала, что в Украине работают механизмы, предупреждающие мошенничество НПФ. Более того, деньги, лежащие у них на счетах "работают" и приносят доход. Также глава ведомства рассказала обо всех нюансах накопительной пенсии и социальных инвестициях от государства, предусмотренных бюджетом-2022 в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Как работают НПФ

Лазебна делится, что при инвестировании закон обязывает раскладывать пенсионные накопления украинцев "по разным корзинам", и только в надежные, определенные законодательством инструменты. Таким образом обеспечивается сохранность средств в течение длительного времени.

Активы, в которые инвестируются пенсионные накопления, могут быть и гривневыми и валютными, чтобы защитить пенсионные накопления от курсовых колебаний,

– рассказывает глава Минсоцполитики.

Доходность фондов

Полит отмечает, что опыт работы НПФ в Украине показывает, что те фонды, где есть и валютные, и гривневые активы, и вообще широкая диверсификация инвестиций обеспечили для своих участников доходность выше инфляции даже в кризисные 2008 и 2014 – 2015 годы.

Также негосударственные пенсионные фонды ежедневно отчитываются в государственный регулятор и обнародуют данные о том, куда инвестированы средства людей, сколько стоят эти активы. Фонды проходят обязательный ежегодный независимый аудит. Поэтому Лазебна считает, что это еще один механизм, который должен внушать доверие у украинцев к НПФ.

Что такое негосударственные пенсионные фонды НПФ – некоммерческие организации, все заработанные доходы распределяются между будущими пенсионерами в полном объеме. Размер и направления расходов, которые можно производить за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не "проедались".

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Какие риски мошенничества в НПФ

В Украине частные пенсионные фонды работают с 2005 года. В настоящее время их насчитывается 60, из которых около 15 активно развиваются и, по словам Лазебной, пользуются доверием людей.

Риски мошенничества значительно ниже, чем в учреждениях, где нет такого взаимоконтроля, считает глава ведомства. Со стороны государства деятельность оказывающих услуги на этом рынке ежедневно контролирует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Лазебная рассказывает, что эта комиссия защищает права потребителей, устанавливает требования к персоналу, капиталу, техническому и программному обеспечению, внутренним процедурам, финансовому мониторингу и организации работы, такие требования ужесточаются.

Человек и сам может ежедневно проверять работу фонда и состояние своего счета и в любой момент перевестись в другой фонд без всяких штрафов, если ему что-нибудь не нравится – и не только показатели отчетности, а даже то, как с ним общаются и отвечают на ее вопросы,

– отмечает Лазебна.

Марина Лазебная рассказала о накопительной пенсии: смотрите видео