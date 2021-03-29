Надо давать удочку, а не рыбу, – Лазебная о ситуации с безработицей в Украине
Социальная политика должна быть направлена на трудоустройство людей. Необходимо создавать такие программы, которые бы стимулировали людей работать.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. И добавила: когда человек работает, то получает заработную плату, является застрахованным, платит взносы и не нуждается в социальных пособиях.
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Я считаю, что надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение,
– подчеркнула она.
Марина Лазебная рассказала, что постоянно анализирует программу помощи малообеспеченным украинцам. И видит там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе.
"При этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – считает министр социальной политики.
Надо способствовать трудоустройству людей, – Лазебная
По ее словам, учитывая данные по зарегистрированной безработице, в Украине нужно восстанавливать активные программы занятости. Стоит содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда.
Она сообщила, что за 2020 год на работу было принято 3,9 миллиона украинцев, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллиона. То есть трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено.
Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости,
– подытожила Марина Лазебная.
Ситуация с безработицей в Украине: последние новости
- По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине превысил показатель 10%.
- Количество занятого населения Украины в возрасте 15–70 лет и 15 лет и старше составило 15 миллионов 700 тысяч человек. Количество безработных – 1,8 миллиона человек.
- Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.
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