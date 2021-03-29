Социальная политика должна быть направлена на трудоустройство людей. Необходимо создавать такие программы, которые бы стимулировали людей работать.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. И добавила: когда человек работает, то получает заработную плату, является застрахованным, платит взносы и не нуждается в социальных пособиях.

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Я считаю, что надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение,

– подчеркнула она.

Марина Лазебная рассказала, что постоянно анализирует программу помощи малообеспеченным украинцам. И видит там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе.

"При этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – считает министр социальной политики.

Надо способствовать трудоустройству людей, – Лазебная

По ее словам, учитывая данные по зарегистрированной безработице, в Украине нужно восстанавливать активные программы занятости. Стоит содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда.

Она сообщила, что за 2020 год на работу было принято 3,9 миллиона украинцев, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллиона. То есть трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено.

Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости,

– подытожила Марина Лазебная.

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