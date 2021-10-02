Причиной такого решения является предоставление аэронавигационных услуг во время

полетов над Черным морем со стороны Primera Air Nordic. В ходе досудебного расследования удалось установить, что у 7 иностранных авиакомпаний возникли задолженности перед "Украэрорух".

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Общая сумма задолженностей за аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем составила около 7 миллионов гривен.

Одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов уже оплатила 3 719 843 гривен долга.

Рейтинг лучших авиакомпаний

Консалтинговая организация Skytrax обнародовала победителей премии World Airline Awards. В список не вошел ни один украинский авиаперевозчик.

На протяжении 6 лет рейтинг возглавляет Qatar Airways. В 10 лучших авиакомпаний мира 2021 года вошли:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

ANA All Nippon Airways;

Emirates;

Japan Airlines;

Cathay Pacific Airways;

EVA Air;

Qantas Airways;

Hainan Airlines;

Air France.

Сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя:

Неуплата аэронавигационных услуг за полеты над Черным морем: суд удовлетворил иск прокуратуры автономии к иностранной авиакомпании

Решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании PRIMERA AIR NORDIC" о взыскании задолженности за оказанные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, общей суммой около 150 тысяч гривен.

Прокуратурой автономии, в ходе досудебного расследования, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), установлено, что в 7 иностранных авиакомпаний возникли задолженности перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") за оказанные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 миллионов гривен.

В общем, в результате предъявления указанных исков, одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривен, а также два иска прокуратуры автономии были удовлетворены судом на общую сумму более 250 тысяч гривен.

Стоит отметить, что предъявление исков обусловлено необходимостью обеспечить стабильность функционирования объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, необходимости выполнения взятых государством на себя обязанностей по Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, относительно надлежащего осуществления аэронавигационного обслуживания воздушных судов и обеспечения безопасности воздушного пространства.